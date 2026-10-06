Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi 2 saatlik müzakereyle ikna edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi 2 saatlik müzakereyle ikna edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haliç Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi 2 saatlik müzakereyle ikna edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ve yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen kişi, polisin yaklaşık 2 saatlik müzakere çabasıyla korkuluklardan indirildi. Şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ve yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen bir kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müzakeresi sonucu ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Şahıs, kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Olay, Haliç Köprüsü üzerinde Mecidiyeköy istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, köprü üzerindeki tellere tutunarak köprünün korkuluğuna çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakın bir zamanda işten çıkarılan şahsı polis ekipleri yaklaşık 2 saatlik müzakere sonucunda köprünün korkuluklarından indirdi. Şahıs kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Galatasaray’da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor Galatasaray'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 23:16:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi 2 saatlik müzakereyle ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei