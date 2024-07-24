Haliç'te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Haliç'te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti

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İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde cep telefonuyla özçekim yaparken denize düşen genç kız, tekne ile kurtarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın cenazesi Arnavutköy'de defnedilecek.

24.07.2024 10:15
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Haliç'te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde denize düşüp tekne ile kurtarılan genç kız hayatını kaybetti.

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.

Başka bir teknenin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Haliç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haliç'te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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