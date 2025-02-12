Halıların Arkasında Yakayı Ele Verdi

Aranan şahıs halıların arkasında saklanırken böyle yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, halıların arkasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.'nin saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı halıların arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi.
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