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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Marketlerde Etiket Kontrolleri Yapıyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Marketlerde Etiket Kontrolleri Yapıyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların alışveriş yaparken mağduriyet yaşamaması adına marketlere yönelik yaptığı denetimde etiket kontrollerini sağlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. İlçe genelindeki marketleri periyodik olarak denetleyen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işlek noktalarda denetimlerini sürdürdü. Marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde başta etiket kontrollerini sağlayan ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına özverili şekilde denetim yapan zabıta ekipleri, işletme sahiplerini ve yetkilileri kurallara riayet edilmesi konusunda uyararak, fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetimler esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceledi. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları '444 22 63' numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı ifade edildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Marketlerde Etiket Kontrolleri Yapıyor
25.01.2024 - 14:42,
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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların alışveriş yaparken mağduriyet yaşamaması adına marketlere yönelik yaptığı denetimde etiket kontrollerini sağlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

İlçe genelindeki marketleri periyodik olarak denetleyen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işlek noktalarda denetimlerini sürdürdü. Marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde başta etiket kontrollerini sağlayan ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına özverili şekilde denetim yapan zabıta ekipleri, işletme sahiplerini ve yetkilileri kurallara riayet edilmesi konusunda uyararak, fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetimler esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceledi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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