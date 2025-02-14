Halk Otobüsü Kazasında Şoför Fenalaştı - Son Dakika
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Halk Otobüsü Kazasında Şoför Fenalaştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförünün şeker ve tansiyonunun düşmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs bir başka araca çarparak bariyerlere savruldu. Şoför hastaneye kaldırıldı, yolcular arasında yaralanan olmadı.

14.02.2025 20:23
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Halk otobüsünde korku dolu anları yaşanmıştı: Şoförün şekeri ve tansiyonu düşmüş

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şoförü fenalaşan özel halk otobüsü, önce bir başka otobüse, ardından da bariyerlere çarparak sürüklenmişti. Şoförün şeker ve tansiyonunun düştüğü, bu sebeple fenalık geçirdiği, kazada bir bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi.

Olay, 12 Şubat'ta D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin direksiyon başında fenalaşması sonucu önce B.K. hakimiyetindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne, ardından da bariyere çarptı. Kara yolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz şekilde giden otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı otobüs kamerası iç ve dış kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otobüs şoförü M.Y'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra ise bayıldığı anlar yer aldı. Korku dolu anların yaşandığı otobüsteki bir yolcunun, "Kendine gel abi" diyerek aracı kontrol etmeye çalıştığı da görüldü.

"Şekeri ve tansiyonu düşmüş"

Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, şoförün sağlık durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na muhabirine konuştu. Mustafa Kurt, "Kamuoyunda kalp krizi geçirdiğine ilişkin bilgi varsa da bu yanlış. Şoförümüzün şeker, tansiyonu düşmüş ve kendinden geçmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aracına, oradan da bariyerlere çarpmış. En büyük temennimiz araçta fazla yolcu olmaması, tek yolcu vardı. Şoförümüzün ayağı kırık, çenesini de direksiyona vurmuş. Çenesinde bir problem var. Çok şükür diğer yolcu ile alakalı problem yok. İnsanın başına ne geleceği belli olmuyor. Geçmiş olsun. Yolcumuz da müdahale etti, teşekkür ediyoruz. Hiç korkmadan müdahale etmiş. Yolcunun da yardımıyla daha büyük tehlike olmadan işi atlatmış olduk" diye konuştu.

Kurt ile telefonda konuşan sürücü M.Y., birkaç gündür rahatsız olduğunu, midesi bulandığını ve şekerinin düştüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halk Otobüsü Kazasında Şoför Fenalaştı - Son Dakika

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