Haluk Levent'e Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi. - İSTANBUL