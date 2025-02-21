Hamas'tan Kızılhaç'a Cenaze Teslimi

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Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, Hamas'ın kısa bir süre önce Shiri Bibas'ın cenazesini Kızılhaç'a teslim ettiği iddia edildi.

Hamas ile İsrail arasında yaşanan Shiri Bibas krizi sürüyor. İsrail'in Bibas'ın cenazesi olarak İsrail'e teslim edilen kalıntıların esire ait olmadığını açıklamasının ardından Katar merkezli Al Jazeera televizyonu yeni bir iddia ortaya attı. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, yaşanan karışıklığın ardından Hamas'ın kısa bir süre önce Shiri Bibas'ın cenazesini Kızılhaç'a teslim ettiği bildirildi.

İsrail medyası doğruladı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli bir yetkili Kızılhaç'ın Hamas'tan bir cesedi teslim aldığını söyledi. Kızılhaç'ın tabutu İsrail güçlerine teslim etmek üzere harekete geçtiği aktarıldı.

"Haberler araştırılıyor"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise haberlerin araştırıldığı belirtilerek, "IDF temsilcileri aile ile temas halinde" denildi.

Cenazenin Filistinli kadına ait olduğu iddia edilmişti

Hamas, dün Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail'in hava saldırılarında ölen 32 yaşındaki Shiri Bibas ile çocukları 4 yaşındaki Ariel Bibas ve 10 aylık Kfir Bibas'ın cenazelerini Kızılhaç'a teslim etmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bugün yaptığı açıklamada, Shiri Bibas'a ait olduğu belirtilen cenazenin kimliğinin doğrulanamadığını duyurmuştu. Hamas ise, "Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu cesetlerde karışma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz. Tarafımızca yapılan incelemenin sonuçlarını arabulucu kardeşlere bildireceğiz. Aynı zamanda işgalcilerin bombardımanda öldürülen Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia ettikleri cenazenin iadesini talep ediyoruz" açıklamasını yapmıştı. - GAZZE