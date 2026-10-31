Hamburg\'da protestocular barikatları ateşe verdi, polis biber gazıyla müdahale etti

Almanya'da 34 şehirde düzenlenen gençlik protestoları kapsamında Hamburg'da zorunlu askerlik, eğitimdeki kesintilere ve sosyal adaletsizliğe tepki olarak sokağa çıkan binlerce kişinin düzenlediği protestoların sonunda polis ile yüzü maskeli göstericiler arasında çatışma yaşandı. Gösteri sonunda barikatlar ateşe verilirken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Almanya'nın Hamburg kentinde 31 Ekim Cumartesi günü zorunlu askerliğe, eğitimdeki kesintilere ve sosyal adaletsizliğe karşı düzenlenen büyük protesto yürüyüşü olaylı sona erdi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce göstericinin katıldığı yürüyüşün ardından St. Georg semtinde polis ile maskeli gruplar arasında gerginlik yaşandı. İnşaat barikatları, çöp konteynerleri ve elektrikli scooterlar ateşe verildi. Almanya genelinde 30'dan fazla şehirde düzenlenen "Gegen Wehrpflicht-Gen Z regelt" (Zorunlu Askerliğe Karşı-Z Kuşağı İş Başında) protestoları kapsamında Hamburg'da da binlerce kişi sokaklara çıktı. Yerel saatle 14.00'de Hamburg şehir merkezindeki Jungfernstieg'de başlayan gösteri, Mönckebergstrae üzerinden St. Georg semtine doğru devam etti. Öğrenciler, üniversiteliler, meslek eğitimi gören gençler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Hamburg polis teşkilatı ise, yüzlerce polisle geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle şehir merkezindeki lüks mağazaların vitrinleri, Fransa'daki yağmalamalar nedeniyle muhtemel olaylara karşı bir gün önceden tahta panellerle kapatıldı.

"Savaşa değil, eğitime yatırım yapılsın"

Mitingde konuşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Gençlik Komisyonu üyesi Lara Sommer, gençlerin giderek ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekti. Sommer, hükümetin silahlanmaya milyarlarca avro ayırırken, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde kesintilere gitmesini eleştirdi. Özellikle göçmen kökenli gençlerin ve işçi ailelerinin çocuklarının ekonomik sıkıntılardan daha fazla etkilendiğini belirten Sommer, eğitimde fırsat eşitliği, uygun fiyatlı konutlar, yeterli meslek eğitimi ücretleri ve güvenli iş imkanları talep ettiklerini söyledi. Gençlerin savaşa hazırlanmak yerine geleceklerini güvence altına alacak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sommer, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Sommer ayrıca 20 Kasım'da düzenlenmesi planlanan uluslararası gençlik grevine daha geniş katılım sağlanmasını istedi.

Gösteri sonunda ortalık karıştı

Büyük ölçüde barışçıl şekilde ilerleyen yürüyüşün St. Georg semtinde sona ermesinin ardından olaylar çıktı. Göstericilerin büyük bölümü dağılırken, yüzlerini maskelerle kapatan bir grup polisle karşı karşıya geldi. Bazı göstericiler yol kenarındaki inşaat alanlarında bulunan barikatları caddeye taşıyarak ateşe verdi. Çöp konteynerleri ve elektrikli scooterlar da yakıldı. Cadde üzerinde zaman zaman yeni barikatlar kurulurken, yükselen alevler ve yoğun duman nedeniyle gergin anlar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, maskeli gruplara müdahale etti. Güvenlik güçleri biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Polis, hoparlörlerden sürekli anons yaparak gösterinin resmi süresinin sona erdiğini duyurdu. Katılımcılardan bölgeyi terk etmeleri ve küçük gruplar halinde dağılmaları istendi. Ancak maskeli bir grup, polis uyarılarına rağmen bölgede kalmayı sürdürdü. Caddede yeniden barikatlar kuran göstericiler, bunları ateşe verdi. Olay yerine gelen TOMA'lar, yanan barikatlara müdahale ederek, alevleri tazyikli suyla söndürdü. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, saat 18.00 sıralarında olaylar büyük ölçüde yatıştı. Şu ana kadar polis tarafından doğrulanmış gözaltı sayısı açıklanmazken, görev yapan bazı kişilerin ses bombasından etkilendiği öğrenildi.

Göstericiler Hamburg tren garı çevresinde toplanarak eylemlerine devam ediyor. Gösterilerin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Gençlerin talebi "daha iyi bir gelecek"

Hamburg'da binlerce gencin katıldığı protesto, zorunlu askerlik tartışmalarının yanı sıra eğitim, geçim sıkıntısı, konut fiyatları ve sosyal adalet konularındaki rahatsızlıkları da gündeme taşıdı. Barışçıl başlayan yürüyüşün sonunda yaşanan şiddet olayları ise protestoya gölge düşürdü.