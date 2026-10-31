Hamburg'da protestocular barikatları ateşe verdi, polis biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hamburg'da protestocular barikatları ateşe verdi, polis biber gazıyla müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hamburg\'da protestocular barikatları ateşe verdi, polis biber gazıyla müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın 34 şehrinde düzenlenen gençlik protestoları kapsamında Hamburg'da binlerce kişi zorunlu askerlik ve eğitimdeki kesintileri protesto etti. Yürüyüşün ardından maskeli gruplar barikatları ateşe verdi, polis biber gazıyla müdahale etti.

Almanya'da 34 şehirde düzenlenen gençlik protestoları kapsamında Hamburg'da zorunlu askerlik, eğitimdeki kesintilere ve sosyal adaletsizliğe tepki olarak sokağa çıkan binlerce kişinin düzenlediği protestoların sonunda polis ile yüzü maskeli göstericiler arasında çatışma yaşandı. Gösteri sonunda barikatlar ateşe verilirken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Almanya'nın Hamburg kentinde 31 Ekim Cumartesi günü zorunlu askerliğe, eğitimdeki kesintilere ve sosyal adaletsizliğe karşı düzenlenen büyük protesto yürüyüşü olaylı sona erdi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce göstericinin katıldığı yürüyüşün ardından St. Georg semtinde polis ile maskeli gruplar arasında gerginlik yaşandı. İnşaat barikatları, çöp konteynerleri ve elektrikli scooterlar ateşe verildi. Almanya genelinde 30'dan fazla şehirde düzenlenen "Gegen Wehrpflicht-Gen Z regelt" (Zorunlu Askerliğe Karşı-Z Kuşağı İş Başında) protestoları kapsamında Hamburg'da da binlerce kişi sokaklara çıktı. Yerel saatle 14.00'de Hamburg şehir merkezindeki Jungfernstieg'de başlayan gösteri, Mönckebergstrae üzerinden St. Georg semtine doğru devam etti. Öğrenciler, üniversiteliler, meslek eğitimi gören gençler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Hamburg polis teşkilatı ise, yüzlerce polisle geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle şehir merkezindeki lüks mağazaların vitrinleri, Fransa'daki yağmalamalar nedeniyle muhtemel olaylara karşı bir gün önceden tahta panellerle kapatıldı.

"Savaşa değil, eğitime yatırım yapılsın"

Mitingde konuşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Gençlik Komisyonu üyesi Lara Sommer, gençlerin giderek ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekti. Sommer, hükümetin silahlanmaya milyarlarca avro ayırırken, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde kesintilere gitmesini eleştirdi. Özellikle göçmen kökenli gençlerin ve işçi ailelerinin çocuklarının ekonomik sıkıntılardan daha fazla etkilendiğini belirten Sommer, eğitimde fırsat eşitliği, uygun fiyatlı konutlar, yeterli meslek eğitimi ücretleri ve güvenli iş imkanları talep ettiklerini söyledi. Gençlerin savaşa hazırlanmak yerine geleceklerini güvence altına alacak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sommer, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Sommer ayrıca 20 Kasım'da düzenlenmesi planlanan uluslararası gençlik grevine daha geniş katılım sağlanmasını istedi.

Gösteri sonunda ortalık karıştı

Büyük ölçüde barışçıl şekilde ilerleyen yürüyüşün St. Georg semtinde sona ermesinin ardından olaylar çıktı. Göstericilerin büyük bölümü dağılırken, yüzlerini maskelerle kapatan bir grup polisle karşı karşıya geldi. Bazı göstericiler yol kenarındaki inşaat alanlarında bulunan barikatları caddeye taşıyarak ateşe verdi. Çöp konteynerleri ve elektrikli scooterlar da yakıldı. Cadde üzerinde zaman zaman yeni barikatlar kurulurken, yükselen alevler ve yoğun duman nedeniyle gergin anlar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, maskeli gruplara müdahale etti. Güvenlik güçleri biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Polis, hoparlörlerden sürekli anons yaparak gösterinin resmi süresinin sona erdiğini duyurdu. Katılımcılardan bölgeyi terk etmeleri ve küçük gruplar halinde dağılmaları istendi. Ancak maskeli bir grup, polis uyarılarına rağmen bölgede kalmayı sürdürdü. Caddede yeniden barikatlar kuran göstericiler, bunları ateşe verdi. Olay yerine gelen TOMA'lar, yanan barikatlara müdahale ederek, alevleri tazyikli suyla söndürdü. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, saat 18.00 sıralarında olaylar büyük ölçüde yatıştı. Şu ana kadar polis tarafından doğrulanmış gözaltı sayısı açıklanmazken, görev yapan bazı kişilerin ses bombasından etkilendiği öğrenildi.

Göstericiler Hamburg tren garı çevresinde toplanarak eylemlerine devam ediyor. Gösterilerin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Gençlerin talebi "daha iyi bir gelecek"

Hamburg'da binlerce gencin katıldığı protesto, zorunlu askerlik tartışmalarının yanı sıra eğitim, geçim sıkıntısı, konut fiyatları ve sosyal adalet konularındaki rahatsızlıkları da gündeme taşıdı. Barışçıl başlayan yürüyüşün sonunda yaşanan şiddet olayları ise protestoya gölge düşürdü.

Kaynak: İHA
3. SayfaAlmanyaGençlikGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cengiz Ünder’den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:56
Fenerbahçe’de 198788 sezonunu hatırlatan acı tablo
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:40:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Hamburg'da protestocular barikatları ateşe verdi, polis biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android