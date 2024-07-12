Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı - Son Dakika
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Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı

Bursa'da pazara giden ailenin evinden 500 bin liralık ziynet eşyası çalan hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı. Hamile olduğu için cezaevinden izinle çıkan hırsızın 47 dosyadan hakkında 96 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, son hırsızlık olayından da 7,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Kadın hırsız Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakın takibine alınırken, Bursa Barosu Avukatlarından Yasin Uğur, 'Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16/4 Maddesinde 'Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır' hükmü yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki bu durum hamile kadınların suç işlediklerinde cezasız kalacakları anlamına gelmez, sadece ertelenir' dedi.

12.07.2024 22:35
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Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı

Hamile hırsız Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakın takibinde

Hamile hırsızın 47 suçtan kaydının bulunduğu, hakkında 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da pazara giden ailenin evinden 500 bin liralık ziynet eşyası çalan hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı. Hamile olduğu için cezaevinden izinle çıkan hırsızın 47 dosyadan hakkında 96 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, son hırsızlık olayından da 7,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Kadın hırsız Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakın takibine alınırken, Bursa Barosu Avukatlarından Yasin Uğur, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16/4 Maddesinde " Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır" hükmü yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki bu durum hamile kadınların suç işlediklerinde cezasız kalacakları anlamına gelmez, sadece ertelenir" dedi.

Pazara giden aile, eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ziynet eşya, döviz ve yüklü miktarda parasının çalındığını güvenlik kameralarında da izleyen ailenin ihbarı sonrası polis şüphelileri kısa sürede yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hamile hırsız 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 Ocak'ta hakkında hapis kararı verilen hırsız 13 gün sonra verdiği dilekçe sonrası kanun gereği serbest bırakıldı. Hamile hırsız 1 yıl 6 ay sonra cezaevine geri dönecek. Ayrıca zanlı, bu süre zarfında Başsavcılığın ve mahkemenin yakın takibinde olacak. Kadın hırsızın suç dosyasının kabarık çıktığı ve 47 dosyadan toplamda 96 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. 29 Kasım günü eşiyle birlikte pazara giden Soner Uğuz alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi. Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti. Durum üzerine güvenlik kamerasına izleyen aile durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 500 bin TL zararı olan Uğuz, duruma isyan etti

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis, hırsızlık yapan şüphelinin Z.İ. olduğunu belirledi ve şahsı kısa sürede gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Z.İ. yargılandığı mahkemece "hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve suçun ikinci kez işlenmesi sebebiyle 7 yıl 6 ay" hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevine girdi, hamile olduğunu belirtmesiyle serbest bırakıldı

Şüpheli Z.İ. cezaevine girdikten 13 gün sonra hamile olduğunu ifade eden dilekçe vermesinin ardından kanun gereği cezası 1 yıl 6 ay ertelendi. 1 yıl 6 ay sonra Z.İ. en yakın kolluk kuvvetine giderek teslim olması gerekiyor. Bu süre zarfından şüpheli Z.İ. Başsavcılığın ve mahkemenin yakın takibinde olacak.

Hamile kadının suç dosyası kabarık çıktı

Z.İ.'nin 47 ayrı dosyadan toplamda 96 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Doğum yapmasının ardından yasal süre dolduğunda cezaevinde cezasını yatacak.

"Hamile kadınların suç işlediklerinde cezasız kalacakları anlamına gelmez"

Konuya açıklık getiren Bursa Barosu Avukatlarından Yasin Uğur, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16/4 Maddesinde " Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır" hükmü yer almaktadır. Tabi bu kanun bir çok etik tartışmayı kendisiyle birlikte getiriyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu durum hamile kadınların suç işlediklerinde cezasız kalacakları anlamına gelmez, sadece ertelenir. Her ne kadar bu erteleme, çocuğun doğması ve gerekli bakımı alması için anneye zaman tanısa da bunu suistimal edenlere karşı kanunun koyucu gerekli önlemleri alması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasin Uğur, Bursa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı - Son Dakika

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