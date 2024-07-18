Hamile Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti, Bebeğin Durumu İyi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan hamile kadın, kazadan sonra operasyonla alınan bebeğini göremeden hayatını kaybetti. Anne Pınar Kaya son yolculuğuna uğurlanırken, Güneş adı verilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında Pınar Kaya idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçmuştu. Kazada ağır yaralanan Kaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hamile olan Pınar Kaya hastanede yapılan operasyonla bir kız çocuğu dünyaya getirmiş ve bebeğe "Güneş" adı verilmişti. Operasyonun ardından kazadan ağır yaralı olarak kurtulan anne yoğun bakıma, bebeği de küvöze alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden Pınar Kaya, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çocuğunu hiç göremeden hayatını kaybeden annenin 'Güneş' adı verilen bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA