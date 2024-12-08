Hamsi Festivali'nde Kavga

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Hamsi festivalinde yumruklar havada uçuştu

BOLU - Bolu'da her yıl geleneksel olarak üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen hamsi festivalinde yumruklar havada uçuştu. Kavga eden gençler jandarma müdahalesiyle ayrıldı.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Müzik eşliğinde horon oynayan davetliler hep birlikte eğlendi. Türkiye'nin birçok ilinden Abant'a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Festivalin diğer bir tarafında ise bir grup genç birbirine girdi. Kavga anı anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Tarafların birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.