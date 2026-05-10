İBB soruşturmasında Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. - İSTANBUL