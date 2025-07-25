Hanife Yılmaz Davası Ertelendi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde, 19 Mayıs 2024'te imam nikahlı eşi Hasan Bulut tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı iddia edilen Hanife Yılmaz'ın davasında altıncı duruşma da sonuçsuz kaldı. Karar beklenen duruşma, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle 17 Ekim'e ertelendi.

Hanife Yılmaz'ın oğlu H.A.'nın ifadesinde, "Annem yanarken Hasan ellerini kollarını bağladı, gülüyordu. Benzin şişesi ayağının dibindeydi, çakmağı attığını gördüm" demişti. Bu ifade dava sürecinde kamuoyunun hafızasına kazındı.

Ailenin avukatı Perihan Ceviz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada Hanife'nin psikolojik sorunları olmadığına dair belgelerin mahkemeye ulaştığını, ancak yeni heyetin intihar ihtimaline dair bilirkişi raporu istediğini belirterek karara tepkisini dile getirdi.

Hanife Yılmaz'ın annesi Şükran Yılmaz ise, "Eşim kanser, ben bir yıldır adliyeye gidip geliyorum. Artık bu dava sonuçlansın" çağrısında bulundu. - MUĞLA