Hanönü'nde Tarlada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hanönü'nde Tarlada Yangın Çıktı

Hanönü\'nde Tarlada Yangın Çıktı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada örtü yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Hanönü, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hanönü'nde Tarlada Yangın Çıktı - Son Dakika

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