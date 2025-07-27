Hanzala Gemisi'nde Aktivistlerin Sınır Dışı Edilmesi - Son Dakika
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Hanzala Gemisi'nde Aktivistlerin Sınır Dışı Edilmesi

27.07.2025 23:39
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İsrail, Hanzala gemisindeki 3 aktivisti derhal sınır dışı etmeyi kabul ettirdi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından el koyulan Hanzala gemisindeki 3 aktivist, derhal sınır dışı edilmeyi kabul etti.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı Hanzala gemisinde bulunan aktivistler ile ilgil yeni gelişme yaşandı. İsrail ordusu tarafından dün el koyularak İsrail'deki Aşdod Limanı'na çekilen gemide bulunan 21 kişiden 3'ü, derhal sınır dışı edilmeyi kabul etti.

İsrail merkezli insan hakları kuruluşu Adalah, İsrailli yetkililerin aktivistlere iki seçenek sunduğunu belirterek, "Ya sözde 'gönüllü sınır dışı edilmeyi' kabul edecekler ya da gözaltında kalmaya devam edecekler. Sınır dışı edilmeyi beklerken devam eden tutukluluklarının gözden geçirilmesi için bir mahkemeye çıkacaklar" dedi.

Sınır dışı edilmeyi kabul eden aktivistlerin İtalyan, ABD'li ve Fransız olduğunu aktaran Adalah, Fransız aktivistin Fransa parlamento üyesi Gabrielle Cathala olduğunu belirtti. Aktivistlerin önümüzdeki saatlerde İsrail'den ayrılmaları bekleniyor.

12 aktivist gönüllü sınır dışı belgesini imzalamayı reddetti

Adalah, ABD-İsrail vatandaşı olan aktivistler Bob Suberi ve Huwaida Arraf'ın İsrail polisi tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını aktardı. Sol görüşlü Fransız milletvekili Emma Fourreau'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivistin ise gönüllü sınır dışı belgesini imzalamayı reddettiğini ifade eden Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulduklarını ve hakim karşısına çıkmayı beklediklerini açıkladı.

Gemide bulunan diğer 4 kişinin de tutuklu olduğu ve özel avukat tuttukları belirtildi.

İtalya'dan yola çıkmıştı

İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembolik bir çizgi karakter olan Hanzala'nın adını taşıyan gemi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya'nın güneyinden ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail, Madleen gemisine de müdahale etmişti

İsrail, Gazze'ye yardım götüren bir diğer FFC gemisi Madleen'i de Gazze açıklarına 110 deniz mili mesafede uluslararası sularda alıkoymuştu. Gemide bulunanlar tutuklanarak İsrail'e götürülmüş ve daha sonra sınır dışı edilmişti. - AŞDOD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hanzala Gemisi'nde Aktivistlerin Sınır Dışı Edilmesi - Son Dakika

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