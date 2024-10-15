Hapis Cezaevi Kaçaklığı: M.D. Yakalandı

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Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede M.D., isimli şahsın hakkında başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, cinsel taciz, tehdit suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.D.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR