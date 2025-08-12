Hapis Cezalı Firari Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, hakkında "bina içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
