Hapis Cezalı Şahıs Kuşadası\'nda Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kuşadası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından uzun süredir aranan Y.K. (36) isimli şüphelinin, sahilde bulunan bir işletmede çalıştığı tespit edildi.

Şüpheli belirlenen adreste yapılan operasyon sırasında araçla kaçmaya çalışırken JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN