Hapis Cezalı Şahıs Yunanistan Sınırında Yakalandı

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Edirne'de 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan sınırinda yakalandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan bir şahsı Yunanistan sınırına yakın bölgede yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, S.A. isimli şahsın yasadışı yollarla yurtdışına kaçma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Uzunköprü ilçesindeki Yunanistan sınır hattında yakalanan S.A, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.