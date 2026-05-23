Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince İncirliova'da düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. (54) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tamamlanan adli sürecin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
