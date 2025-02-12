Hapis Cezası Olan Şahıs Halıların Arasında Yakalandı - Son Dakika
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Hapis Cezası Olan Şahıs Halıların Arasında Yakalandı

Hapis Cezası Olan Şahıs Halıların Arasında Yakalandı

Kayseri'de 10 yıl hapis cezası olan F.Ç. halıların arkasında saklanırken yakalandı.

12.02.2025 16:13
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Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, halıların arkasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı halıların arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hapis Cezası Olan Şahıs Halıların Arasında Yakalandı - Son Dakika

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