Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Fahrettin G. yakalandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesi Beşevler Mahallesi'nde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fahrettin G. isimli şahıs yakalandı.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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