Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Bilecik'te cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Fahrettin G. yakalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesi Beşevler Mahallesi'nde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fahrettin G. isimli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bilecik, Adliye, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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