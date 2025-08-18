Harkov'da Saldırı: 7 Can Kaybı - Son Dakika
Harkov'da Saldırı: 7 Can Kaybı

Harkov\'da Saldırı: 7 Can Kaybı
18.08.2025 14:47
Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk olmak üzere toplam can kaybı 7'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Ukraynalı yetkililer, Rus saldırısında can kaybının 2'si çocuk olmak üzere 7'ye, yaralı sayısının ise 20'ye yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, çocuklardan birinin bebek diğerinin ise 16 yaşında olduğunu ifade etti.

Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov, yaralanan 20 kişi arasında 6 ila 17 yaşlarında 6 çocuğun bulunduğunu belirtti.

"Rusya, Ukrayna'nın engellemeye çalıştığı cani bir savaş makinesidir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın engellemeye çalıştığı cani bir savaş makinesidir. Transatlantik birlik ve baskı yoluyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullanarak, barış çabalarına rağmen Rusya'nın sivilleri öldürmeye devam ettiğini vurguladı.

Rusya Ukrayna'ya 140 İHA fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 140 İHA fırlattığını ve bunun 4 Ağustos'tan bu yana tek bir gecede kaydedilen en büyük sayı olduğunu açıkladı. Hava kuvvetleri, 88 İHA'nın engellendiğini, 6 farklı bölgede 25 noktanın İHA'lar tarafından vurulduğunu ifade etti. Hava kuvvetleri, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya 4 balistik füze fırlattığını aktardı. - HARKOV

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Harkov'da Saldırı: 7 Can Kaybı - Son Dakika

SON DAKİKA: Harkov'da Saldırı: 7 Can Kaybı - Son Dakika
