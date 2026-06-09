Hasan Masat: Ailem Tarikatın Etkisinde

Adana'da tatlıcılık yapan 72 yaşındaki Hasan Masat, oğlu, eşi ve kızının bir tarikatın etkisi altına girdiğini öne sürdü. Kendisi hakkında uyuşturucu kullandığı ve akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde mahkemeden tedbir kararı çıkartıldığını belirten Masat, emekli maaşı, araçları ve çeşitli mal varlıkları üzerinde tedbir uygulanması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Adana'da kentte birçok şubesi bulunan 72 yaşındaki tatlıcı Hasan Masat, kendisi hakkında uyuşturucu kullandığı ve akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde mahkemeden tedbir kararı çıkartıldığını öne sürdü. Oğlu, eşi ve kızının bir tarikatın etkisi altında olduğunu iddia ederek bu kararların aldırıldığını iddia eden Masat, şimdilerde şubesinin birinin odasında kalarak zor günler geçirdiğini söyledi.

Taraflar arasındaki yargı süreci ise devam ediyor.

"7-8 yıldır evime bile giremiyorum"

Ailesinin bir tarikatın etkisi altında olduğunu iddia eden Masat, "7-8 yıldır evime bile giremiyorum. Bir tarikata takıldılar. Ben biat etmeyince üzerime yürüdüler. Niğde'de bir bahçem var, 3 yıl orada kaldım. Dükkanımı da kaptırdım, 2 buçuk ay kapalı kaldı. Karataş'ın Bahçe Mahallesi ve Yumurtalık'ın Sadiye Mahallesi'nden birisi 2019 yılında Mehdi geleceğini söylüyordu. 2017 yılından beri onlardan uzak durdum. Daha sonra gelip dükkanımı yeniden açtım. Ben bu noktaya sokakta tatlı satarak, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Dükkanı açtıktan sonra tatlıcılıkla özdeşleşen aracımı parçaladılar. Benim oğlum ve ailem aslında böyle insanlar değil. Onları yönlendiriyorlar. Şu anda bütün malıma çöktüler. Bütün dükkanlarıma el koydular. 8-9 dükkanım vardı. İlk göz ağrım olan bu iş yeri kaldı. Mal varlığıma olduğu gibi tedbir konuldu. Ben iki yıldan beri emekli maaşımı bile alamıyorum" dedi.

"Emekli maaşımdan araçlarıma kadar tedbir konuldu"

Hakkında açılan davalar sonucu mal varlıkları üzerinde tedbir kararı bulunduğunu belirten Masat, "Uyuşturucu kullandığım, akıl sağlığımın yerinde olmadığı ve gerçek dışı bir yaşam sürdüğüm gerekçesiyle mallarım hakkında tedbir kararı çıkarıldı. Bu kararı oğlumun avukatları çıkardı. Bütün malıma çökme istediler. Ben adalet arıyorum. Beni darp ettiler. En zoruma giden ise büyütüp evlendirdiğim torunumun eşinin, eşimle, kızımla ve damadımla konuşurken arkadan bana saldırması oldu. Daha yakalanmadılar, adalet arıyorum. Emekli maaşımdan araçlarıma kadar tedbir konuldu" diye konuştu.

"İki yıldır yazıhanede yatıyorum"

Yaklaşık iki yıldır evine giremediğini, zor günler geçirdiğini anlatan Masat, "İki yıldır yazıhanede yatıyorum. Evime giremiyorum. Evime girsem beni tahrik edecekler. Belki katil olacağım ya da beni katledecekler. Yaklaşık 3 ay önce beni darp ettiler. Eşim, kızım, damadım ve torunumun eşi tarafından saldırıya uğradım. Bana vuruyorlar, küfür ediyorlar. Kamera kayıtları neden incelenmiyor? Karakola gidiyorum, kamera kayıtlarının neden incelemediğini soruyorum. Evde olmadıklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Allah'a ve adalete güveniyorum"

Mahkeme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Masat, "Sulh mahkemesinde uyuşturucu kullandığım yönündeki iddialar incelendi ancak ispat edilemedi. Polis tarafından hazırlanan bir raporda, ailemle birlikte yaşadığım ve uyuşturucu kullandığıma dair değerlendirmeler yer aldı. Ben sigara bile içmiyorum. Mahkemeden sonra karakolu arıyorum, abi bu benim imzam değil, başka bir imza deniyor bana. Ardından mahkemeye bunun sehven yapıldığı yönünde düzeltme gönderildi. Ancak bu leke bana atıldı. İlk duruşma yapıldı. Ben darp edildiğimi söylüyorum, kimse araştırıp bulmuyor. Hakkımda sahte ifadeler veriliyor. Bir Allah'a, bir de adalete güveniyorum" dedi. - ADANA