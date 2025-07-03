Hasankeyf\'te 784 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir araçta yapılan aramada 784 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrolde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 784 paket sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 62 bin 600 TL olduğu tespit edilirken, kaçak ürünlere el konuldu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN