Hasankeyf\'te Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Halı saha maçından dönen gençleri taşıyan M.Ş. yönetimindeki 47 KU 631 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan araçta adeta can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiden M.Y. (7), A.T. (10), Ş.A. (11) ve Ş.A. (12) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.