Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi - Son Dakika
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Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi

Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bina, yıkım esnasında Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi.

06.03.2025 10:55
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bina, yıkım esnasında Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi. Olayda hamamın kubbesinde hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok tarihi mekan yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan hasarlı bina, yıkım esnasında yanında bulunan ve depremde hasar alan Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın üzerine devrildi. Olayda hamamın kubbe kısmı zarar gördü. Tarihi hamamın üçüncü kuşak olarak işletmeciliğini yapan ve deprem sonrası sözleşmesini fesheden Mete Arıç, tarihi hamamın kubbesinin zarar gördüğünü duyunca üzüldüğünü dile getirdi.

"Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmaları sırasında aldı"

60 yaşındaki Mete Arıç, "Üç kuşak 1942 yılından 2020 yılına kadar 78 yıldır bu hamamın işletmeciliğini yaptık. İşletmeciliğin 35 yılını ben yaptım. Depremden aldığı hasarın bir kısmını da yanındaki binanın yıkım çalışmaları sırasında aldı. Hatırası ve anılarımız var. İskenderun için çok büyük bir değer. Kıymeti bilinmese de İskenderun'un sahip olduğu Kaşıkçı Elması aslında. Osmanlı mimarisi ile inşa edilmiş bir yapı bina, cami yok İskenderun'da. İskenderun'un bu değeri kaybetmemesi gerekirdi bence. Ben gücüm nispetinde ancak buraya kadar getirdim bıraktık. Pandemide biz kapandıktan sonra bıraktık, feshettik sözleşmeyi tek taraflı. Yıkım sürecinde bir yetkili bulundurmaları gerekirdi" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasarlı bina yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi - Son Dakika

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