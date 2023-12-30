Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam bina zarar gördü.

Elazığ'da 6 Şubat Maraş merkezli depremler nedeni ile ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım nedeni ile birçok cadde ulaşıma kapanırken, ağır hasarlı binaların yıkımıyla hasarsız binalar da nasiplerini alıyor. Bu çerçevede Rızaiye Mahallesi Dinç Sokakta ağır hasarlı bina yıkılırken yanda bulunan sağlam bina zarar gördü. Sağlam binadaki bir evin duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.