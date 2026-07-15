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Hasat Öncesi Yangın Önlemleri

Hasat Öncesi Yangın Önlemleri
15.07.2026 10:07
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Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın riski ve önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasat öncesi biçerdöver operatörleri uyarıldı.

Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, hasat döneminde biçerdöver kaynaklı tarla yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yönelik yapılan bilgilendirmede, yangın riskini en aza indirmek amacıyla alınması gereken tedbirler anlatıldı. Bu kapsamda biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölgesinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, araç üzerinde çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli bir alanda yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza veya kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması, aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması gerektiği vurgulandı. Bilgilendirme faaliyetinde, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması, imkan dahilinde su tankeri, traktör veya pulluğun hazır bulundurulması ve muhtemel bir yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması yönünde uyarılar yapıldı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri alınacak basit tedbirlerle hasat döneminde meydana gelebilecek yangınların büyük ölçüde önlenebileceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasat Öncesi Yangın Önlemleri - Son Dakika

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