Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu

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Hatay'da seyir halindeki hasta taşıyan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı ancak ambulans alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılamaz hale geldi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasta ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

09.05.2024 18:10
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Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da hasta taşıyan seyir halindeki ambulans alevlere teslim oldu. Alev alev yanan ambulans telefonla görüntülendi.

Yangın, Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen hasta taşıyan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı. Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu - Son Dakika

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