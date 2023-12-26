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Hasta yakını sağlık çalışanını darp etti - Son Dakika
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Hasta yakını sağlık çalışanını darp etti

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir hasta yakını, babasının kanser tedavisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanını darp etti. Saldırgan gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılınca Çerkezköy Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

Hasta yakını sağlık çalışanını darp etti
26.12.2023 - 22:49,
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Hasta yakını dehşet saçtı: Sağlık çalışanını böyle darp etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışına Emrah T'yi darp etti. Saldırgan H.A. gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay 20 Aralık akşamı Çerkezköy Devlet Hastanesinde meydana geldi. Evde rahatsızlanan kanser hastası K.A.'yı oğlu H.A. ve eşi hastanenin acil servisine götürdü. İleri seviyede kanser hastası olan K.A.'ya acil servisteki hemşir Emrah T. müdahale etti. Müdahalenin ardından babasıyla fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle gelini telefonla bu anlara çektiği esnada sağlık personelleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen H.A. sağlık çalışanı Emrah T.'ye yumruk atarak darp etti. Olay anı sanıye saniye güvenlik kameralarına yansırken, arbedeyi ise polis ve hastanenin güvenliği ayırdı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A. ifadesinde; babasıyla fazla ilgilenilmediğini öne sürdüğü ve eşine bağırarak çıkarttığı sağlık çalışanı Emrah T. ile tartıştıklarını ve kendisini tutamayıp yumruk attığını söyledi. Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.'dan şikayetçi oldu. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından görüntülerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, Şiddet, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta yakını sağlık çalışanını darp etti - Son Dakika


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