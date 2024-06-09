Hasta yakını, yumrukladığı doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
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Hasta yakını, yumrukladığı doktorun burnunu kırdı

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Samsun'da özel bir hastanede hasta yakını doktora saldırdı. Burnu kırılan doktor, tedaviye alınırken saldırgan gözaltına alındı. Olay anını anlatan doktor, "Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken çocuğun babası yumrukla saldırdı." dedi.

09.06.2024 05:04
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Samsun'da hasta yakını, acil serviste doktora saldırarak burnunu kırdı. Saldırı sonrası doktor yaralanırken saldırgan ve kardeşi gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN BABASI VE KARDEŞİ SALDIRDI

2 yaşındaki M.D.İ., adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan çocuğun tomoğrafi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Hasta yakını, doktora saldırarak burnunu kırdı

Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan doktor Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü. Kanlar içinde kalan Dr. Ahmet Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye yatışı yapılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasta yakını, doktora saldırarak burnunu kırdı

"AMBULANSTA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIRKEN SALDIRDI"

Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla saldırdı" dedi.

Hasta yakını, yumrukladığı doktorun burnunu kırdı
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Şefik Bugur: vahşi eşkıya terbiyesiz herif dağdaki ayı bile sizden iyidir kültürüdür 13 2 Yanıtla

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