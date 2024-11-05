Hastane Önünde Büyüyen Gerilim: Yaralı İşçinin Yakınları Polise Saldırdı

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Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı işçinin yakınları önce doktorlara küfür etti, ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin 'sakin olun' uyarılarına uymayarak güvenlik güçlerine saldırdı.

İddialara göre, çevredeki inşaat alanında çalıştığı esnada düşerek yaralanan bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktor, detaylı görüntüleme için tomografi talebinde bulundu. Tomografi cihazının bozuk olması sebebiyle ultrasona yönlendirildiğini öğrenen işçi yakınları, bir an önce hastalarına bakılması için küfür etmeye başladı. Doktorun beyaz kod vermesiyle olay yerine polislerin geldiğini gören işçi yakınları, polisin 'sakin olun' uyarılarına rağmen güvenlik güçlerine yumruklarla saldırdı. Saldırının etkisiyle birlikte güvenlik güçleri, vücutlarının çeşitli noktalarından yaralandı. Saldırganlar ise polis tarafından göz altına alındı. - ANKARA