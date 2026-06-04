Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Diş hastanesi önünde karşılaşan 65 yaşındaki M.E.A., tartıştığı 45 yaşındaki F.A.'yı bıçaklayarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki diş hastanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.E.A. ile F.A. hastane önünde karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.E.A., yanında bulunan bıçakla kadına saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.E.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Körfez'de alacak verecek kavgası: Kadın bıçaklandı - Son Dakika
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