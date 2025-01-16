Hastanede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan ve hastanede karşılaşan 2 kişi arasında kavga çıktı. Olayda 1 kişi boğazından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A Blok'taki kafede karşılaşan V.A. ile T.S. arasında, araç satışından kalan borcun ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A., cebinden çıkardığı bıçakla T.S.'yi boğazından yaraladı. Yaralanan şahıs hastane acil servisine kaldırılarak tadevi altına alındı. V.A. ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR