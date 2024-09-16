Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti - Son Dakika
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Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Kırklareli'de özel bir hastanede görev yapan başhekim, içkisine ilaç katarak sevgilisinden yeni ayrılan yabancı uyruklu doktora tecavüz etti. Dehşete düşüren olay sonrası yargılanan başhekim, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.09.2024 17:27
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2020 yılının mayıs ayında Lüleburgaz'daki özel bir hastanede yaşanan olayda, görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor E. V., başhekim A.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradı. Olayın yaşanmasının ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden Doktor V., psikolojik destek alarak polis merkezine gitti.

ALKOLLE BİRLİKTE İLAÇ VERDİ

Doktor E.V, polise verdiği ifadede sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini belirtti. Başhekim A.Ç.'nin akşam alkol içmek için odasına davet ettiğini anlatan E.V, ısrarları üzerine bir bardak şarap içmesiyle, git gide kendini kötü hissetmeye başladığını ifade etti.

SEDYE ÜSTÜNDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Halk TV'de yer alan habere göre; kendisini kötü hissettiğini belirten E. V, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. E. V., uyandığında, tüm giysilerinin yerde olduğunu, başhekimin de çıplak olduğunu gördüğünü belirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı. Yargılama sürdüğü esnada Başhekim A.Ç., tahliye edildi.

BAŞHEKİME 15 YIL CEZA

Suçlanan A.Ç.'nin ise, E. V. ile yaşadıkları cinsel birlikteliğin, bu kişinin rızası ile olduğunu vurguladı. Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baktığı davada, A.Ç.'ye E. V.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası kararı verdi.

YARGITAY İSTİNAF KARARINI BOZDU

İstinaf Mahkemesi'ne giden dosyada yerel mahkeme kararını bozarak, Dr. A.Ç. için tahliye kararı verdi. İstinaf Mahkemesi kararı bu kez Yargıtay'a taşıyarak 9. Ceza Dairesi, bu kez İstinaf'ın kararını bozdu. Bozma sonrası dosya bir kez daha İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelerek 25. Ceza Dairesi'nde görüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daire bugün görülen duruşmada, 15 yıl hapis cezası verilen Dr. A.Ç. için tutuklama kararı verdi. Duruşmada olduğu öğrenilen A.Ç.'nin cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kırklareli, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ender Kervancıoğlu:
    İlacın adı ne acaba 33 139 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Az ceza bence 107 14 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ulkedeki mahkemelere bak biri ceza diyor digeri yok diyor onada itiraz ediliyor son derce mahkemesi ceza diyor simdi bu cezaya gerek yok diyen mahkrmenin hakimleri neye dayanaraak bunu soylediler yada ceza var hapise gonderen mahkeme neye dayanarak bunu yapti farkli kanunlarmi var ulkede 105 4 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    İnsan ahlakı olmadıktan sonra alimde olsa boş Allah korkusu değil Allah sevgisi lazım insanlara yoksa cezayı kimse takmıyor Narinde olduğu gibi 59 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    buna böyle yapan hastalarına 50 6 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Ülkeye bak pakistandan beter olmus 32 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    doktor bunu yaparsa gerisini siz düşünün 38 3 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    çok güzel 6 18 Yanıtla
  • Ankara null:
    gunaydin size 15 8 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Bu modelden kaldı mi 8 5 Yanıtla
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