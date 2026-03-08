Hastanede yangın: 11 hasta tahliye edildi - Son Dakika
Hastanede yangın: 11 hasta tahliye edildi

08.03.2026 08:08
İstanbul'daki hastanede çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı, hastalar güvenli alana tahliye edildi.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımı ve ameliyathane bölmesinde sabah saatlerine doğru dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından, hastalar güvenli başka bir bloğa tahliye edildi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 06: 00 sıralarında, Sarıyer ilçesinde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple hastanenin yoğun bakım ünitesinde ve ameliyathane bölümünde dumanlar yükseldi. Yoğun dumanı gören bölgedeki vatandaşların ve hastanede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından bölümde bulunan 11 hasta güvenli bloğa tahliye edildi. Ekipler yoğun duman tahliyesi gerçekleştirerek yangını söndürdü. Gerçekleşen yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

