Hastanede Yangın Paniği

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bodrum katında yangın çıktı. Bilgi işlem odasında çıktığı tespit edilen yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bodrum katında bulunan Bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bodrum katı duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL