Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı\'nın rahatsızlığı açıklandı

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Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak fenalaşınca yayına devam edemeyerek korkutmuştu. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ortaylı'nın son sağlık durumuna ilişkin gazeteci Fatih Altaylı bilgilendirme yaptı. Altaylı, ünlü tarihçinin bir takım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

"KAÇIYOR HASTANEDEN"

"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu da söyledi.