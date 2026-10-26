Hatay\'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Antakya’da depremzede ailenin barındığı konteyner yangında hasar gördü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ
Alaattin Mahallesi’ndeki konteynerde çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden söndürüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken gerekli emniyet tedbirleri de alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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