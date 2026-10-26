Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

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Hatay\'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi
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Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Antakya’da depremzede ailenin barındığı konteyner yangında hasar gördü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Alaattin Mahallesi’ndeki konteynerde çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden söndürüldü.

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken gerekli emniyet tedbirleri de alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntakyaGüncelHatayYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İnr İnr:
    Hani tüm vatandaşlar evine yerleşmişti yalancılarr siziiii 0 0 Yanıtla
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