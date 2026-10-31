Hatay Antakya'da su birikintisi kazaya yol açtı, 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü - Son Dakika
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Hatay Antakya'da su birikintisi kazaya yol açtı, 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü

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Hatay Antakya\'da su birikintisi kazaya yol açtı, 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü
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Hatay Antakya\'da su birikintisi kazaya yol açtı, 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü
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Hatay Antakya'da su birikintisi nedeniyle yavaşlamak isteyen aracın fren yapmasıyla başlayan zincirleme kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü. Sürücüler hafif yaralanırken çarpışma ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden yavaş geçmek isteyen otomobilin fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü, sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, yolda oluşan su birikintisinden yavaş geçmek için fren yaptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, fren yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya bir motosiklet de karıştı. Kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar görürken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAntakyaGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da su birikintisi kazaya yol açtı, 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü - Son Dakika
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