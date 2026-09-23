Hatay Antakya\'da taş ocağında devrilen iş makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti

Hatay Antakya'da taş ocağında devrilen iş makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'daki Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan devrilen iş makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan işçinin ölümünü sağlık ekipleri belirledi, jandarma inceleme başlattı.
Hatay'da Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan devrilen iş makinesinde bulunan işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında yaşandı. Santral içerisinde yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan aşağı uçan iş makinesinin içerisinde bulunan Ömer Bolat, araç içerisinde sıkıştı. İşçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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