Hatay Arsuz'da hurdalık yangınını itfaiye söndürdü, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da hurdalık yangınını itfaiye söndürdü, 3 kişi dumandan etkilendi

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Hatay Arsuz\'da hurdalık yangınını itfaiye söndürdü, 3 kişi dumandan etkilendi
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Hatay Arsuz\'da hurdalık yangınını itfaiye söndürdü, 3 kişi dumandan etkilendi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde nişan töreni yapılan mekanın yanındaki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında nişan mekanında bulunan 3 kişi dumandan etkilenirken hurdalıktaki malzemeler zarar gördü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde nişan töreninin yapıldığı mekanın yanındaki hurdalık alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Nardüzü Mahallesi 10656 Sokak'ta nişan töreninin yapıldığı mekanın yanındaki hurdalık alanda meydana geldi. Hurdalık malzemelerin alev aldığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında nişan töreninin yapıldığı mekanda bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında hurdalık alandaki malzemeler zarar gördü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da hurdalık yangınını itfaiye söndürdü, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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