Hatay'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay\'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi yakalandı ve 8'i tutuklandı.

26.02.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda; işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kadına şiddet tehdit, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Y.D., M.A.A., Y.D., M.K., E.Ç., A.E.H., A.G., O.T., M.H.V., ve H.S. adlı 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.D. ile H.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, İskenderun, Hırsızlık, Güvenlik, Dörtyol, Antakya, 3-sayfa, Güncel, hatay, Arsuz, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
17:58 İmamoğlu’na ’’diploma’’ krizini sordular, böyle yanıt verdi İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi
17:52 FIFA, Adana Demirspor’un 6 puanını sildi FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi
17:37 CHP’de kurultay kavgası derinleşiyor Lütfü Savaş’tan Ekrem İmamoğlu’na suç duyurusu CHP'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş'tan Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu
17:37 TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya’ya gidecek TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya'ya gidecek
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 13:58:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.