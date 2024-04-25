Hatay'da 10 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 10 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Tutuklandı

Hatay\'da 10 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hırsızlık suçlarından toplamda 10 yıl 2 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan zanlı İ.E., polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlı, adli mercilerce cezaevine gönderildi.

25.04.2024 09:56
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde; binanın eklentileri içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tutuklunun kaçması ve üste taşınan eşyayı çekip almasıyla hırsızlık suçlarından toplamda, 10 yıl 2 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan zanlı İ.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 10 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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