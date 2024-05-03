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Hatay'da 11 kaçak göçmen minibüste yakalandı

HATAY - Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 11 göçmen minibüs içerisinde yakalanırken o anlar kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde; 26 Nisan tarihinde tespit edilen ve Antakya- Belen yolunda durdurulan 1 araçta yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan 11 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Minibüs içerisinde yakalanan 11 Suriye uyruklu göçmenlerin yakalanma anları kameraya kaydedildi. Yakalanan Suriye uyruklu mağdur şahıslar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayın şüphelileri olan F.A. ve Ş.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.