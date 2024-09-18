Hatay\'da 130 Bin Makaron ve 880 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından 130 bin adet makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde M.D. isimli şahıstan; 130 bin adet gümrük kaçağı makaron, 880 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY