Hatay'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Göçmen Kaçakçısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Göçmen Kaçakçısı Gözaltına Alındı

Hatay\'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Göçmen Kaçakçısı Gözaltına Alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

26.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; 19 Nisan tarihinde tespit edilen ve Hatay- Belen yolunda durdurulan 3 araçta yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 16 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında 25 Nisan tarihinde tespit edilen ve Antakya-Belen yolunda durdurulan araç içinde ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 6 Suriye uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Polis ekipleri ve organizatörler arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı. Olayların şüphelileri A.T., M.A., A.A. ve M.A. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.H. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Göçmen Kaçakçısı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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