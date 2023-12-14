 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan operasyonda, C.Ç. isimli şahsın işyerinde ve işyeri önünde bulunan M.Ç.'ye ait hafif ticari kamyonette kaçak olduğu belirlenen 3 bin 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Hatay\'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
14.12.2023 - 17:32,
Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmada Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan C. Ç. isimli şahsın işyerinde ve işyeri önünde bulunan M.Ç.'ye ait hafif ticari kamyonette yapılanan aramada; kaçak olduğu belirlenen 3 bin 250 litre akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili C.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Payas, Hatay, Gözaltı, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Son Dakika
18:27 Saadet Partili Hasan Bitmez'in cenaze töreninde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yan yana saf tuttu
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement