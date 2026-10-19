Hatay'da 4 masaj salonunun ruhsatı yok, 14 işletmeye idari yaptırım uygulandı - Son Dakika
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Hatay'da 4 masaj salonunun ruhsatı yok, 14 işletmeye idari yaptırım uygulandı

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Hatay\'da 4 masaj salonunun ruhsatı yok, 14 işletmeye idari yaptırım uygulandı
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Hatay'da 17 Ekim'de yapılan asayiş uygulamasında 20 masaj salonu denetlendi ve eksiklikleri tespit edilen 14 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 4 işletmenin ruhsatı, 4'ünün sigortasız işçisi bulunduğu belirlendi.

Hatay genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 20 masaj salonu kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen 14 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Ekim tarihinde saat 18.00 ile 20.30 arasında il merkezi ve tüm ilçelerde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında 87 kişi kontrol edilirken 20 masaj salonu denetlendi.

Denetimlerde 4 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı, 4 işletmenin sigortasız işçi çalıştırdığı, 3 işletmede çalışanların hijyen belgesinin olmadığı belirlendi. Ayrıca 2 işletmede vergi levhası, 1 işletmede ise mesul müdür bulunmadığı tespit edildi.

Belirlenen eksiklikler nedeniyle toplam 14 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelAsayişHataySon Dakika

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